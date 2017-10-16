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Стадион «Локомотива» станет судейским центром на ЧМ-2018 по футболу
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    Стадион «Локомотива» станет судейским центром на ЧМ-2018 по футболу

    7:30  16 Октября 2017
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    Стадион «Локомотива» станет судейским центром на ЧМ-2018 по футболу

    Москва, 16 октября. До первенства мира по футболу в России осталось чуть более шести месяцев. Судьи матчей турнира приступят к тренировкам летом 2018 года на территории «РЖД Арены» в Черкизово. 

    По информации источника «Известий», абсолютно точно арбитры на время мундиаля-2018 будут базироваться в Черкизово, поскольку ранее все было согласовано и утверждено.

    Стадион «Локомотива» станет судейским центром на ЧМ-2018 по футболу

    «На территории стадиона готовят объект для тренировок арбитров. Также в одном из зданий на территории комплекса расположится зал для теоретических занятий и семинаров», — отметил собеседник.

    Источник также добавил, что проживать арбитры будут возле «РЖД Арены» в одном из близлежащих отелей.

    Кроме того, столичному «Локомотиву» необходимо будет поменять газон, где будут заниматься арбитры, рассказал собеседник.

    Автор: Дана Балан
    #футбол #россия #москва #чм-2018 #судьи #черкизово #ржд арена
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