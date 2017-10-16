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Белоруссия станет хозяйкой «Детского Евровидения» в 2018 году
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    Белоруссия станет хозяйкой «Детского Евровидения» в 2018 году

    7:27  16 Октября 2017
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    Белоруссия станет хозяйкой «Детского Евровидения» в 2018 году

    Минск, 16 октября. Представители Европейского вещательного союза сообщили, что детский музыкальный конкурс «Евровидение» в 2018 году примет Белоруссия. 

    Стало известно, что проводить детский музыкальный конкурс «Евровидение», который пройдет в Минске в 2018 году, будет «Белтелерадиокомпания». В сообщении пресс-службы EBU говорится, что инициатива белорусских представителей была признана лучшей.

    Белоруссия станет хозяйкой «Детского Евровидения» в 2018 году

    В детском конкурсе песни «Евровидение» принимают участие дети в возрасте до 15 лет. Столица Белоруссии станет хозяйкой этого мероприятия уже во второй раз. В 2010 году популярный детский конкурс также проходил в Минске. 

    Автор: Анна Иванова
    #белоруссия #минск #детское евровидение 2018
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