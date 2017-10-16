Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Глава миссии СНГ сообщил о высоком уровне президентских выборов в Киргизии
Происшествия
Около 37 тыс. человек эвакуировали на юге Китая из-за тайфуна «Ханун»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Около 37 тыс. человек эвакуировали на юге Китая из-за тайфуна «Ханун»

    7:14  16 Октября 2017
    51

    Около 37 тыс. человек эвакуировали на юге Китая из-за тайфуна «Ханун»

    Пекин, 16 октября. Около 37 тысяч человек эвакуировали на юге Китая из-за тайфуна «Ханун».

    Как сообщает агентство «Синьхуа», накануне из-за сильных ливней и ветра были закрыты все туристические объекты в городах Чжаньцзян, Маомин, Янцзян и Цзянмэнь. Из-за шторма рыболовецкие судна вернулись в порты. Также на острое Хайнань были закрыты школы и дошкольные учреждения. Не работают высокоскоростные железнодорожные магистрали. Временно приостановлено паромное сообщение с провинцией Гуандун через пролив Цюнчжоу.

    Отмечается, что сейчас стихия смещается на юго-запад и постепенно теряет силу.

    Около 37 тыс. человек эвакуировали на юге Китая из-за тайфуна «Ханун»

    Автор: Алия Садыкова
    #китай #ураган
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 6964

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        6874

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        6207

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6227

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        87120
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Армия Ирака начала наступление на курдов в провинции Киркук

        Армия Ирака начала наступление на курдов в провинции Киркук

        4:47   16 Октября 2017
        402
        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        17:10   15 Октября 2017
        1272
        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19   15 Октября 2017
        6961
        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        11:36   15 Октября 2017
        15905