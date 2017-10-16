Около 37 тыс. человек эвакуировали на юге Китая из-за тайфуна «Ханун»

В Избранное

Пекин, 16 октября. Около 37 тысяч человек эвакуировали на юге Китая из-за тайфуна «Ханун».

Как сообщает агентство «Синьхуа», накануне из-за сильных ливней и ветра были закрыты все туристические объекты в городах Чжаньцзян, Маомин, Янцзян и Цзянмэнь. Из-за шторма рыболовецкие судна вернулись в порты. Также на острое Хайнань были закрыты школы и дошкольные учреждения. Не работают высокоскоростные железнодорожные магистрали. Временно приостановлено паромное сообщение с провинцией Гуандун через пролив Цюнчжоу.

Отмечается, что сейчас стихия смещается на юго-запад и постепенно теряет силу.