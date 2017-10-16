Названы самые востребованные профессии на российском рынке труда
Москва, 16 октября. В прошлом месяце этого года самыми нужными специалистами на рынке труда Российской Федерации стали представители технических профессий.
По данным газеты «Известия», ссылающейся на министерство труда и социальной защиты, в прошлом месяце самыми востребованными специалистами стали инженеры-технологи, инженеры контрольно-измерительных приборов, а также техники-технологи.
Кроме того, работодатели остро нуждаются в специалистах по станкам в промышленности, отмечает издание.
Однако, кроме технических профессий, сохраняется дефицит на медицинских работников и квалифицированных рабочих.
Напомним, ранее в правительстве России назвали самые популярные специальности в российских вузах.