Названы самые востребованные профессии на российском рынке труда

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Москва, 16 октября. В прошлом месяце этого года самыми нужными специалистами на рынке труда Российской Федерации стали представители технических профессий.

По данным газеты «Известия», ссылающейся на министерство труда и социальной защиты, в прошлом месяце самыми востребованными специалистами стали инженеры-технологи, инженеры контрольно-измерительных приборов, а также техники-технологи.

Кроме того, работодатели остро нуждаются в специалистах по станкам в промышленности, отмечает издание.

Однако, кроме технических профессий, сохраняется дефицит на медицинских работников и квалифицированных рабочих.

Напомним, ранее в правительстве России назвали самые популярные специальности в российских вузах.