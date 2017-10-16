Мощный взрыв прогремел на нефтяной платформе в штате Луизиана

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Кеннер, Луизиана, 16 октября. Мощный взрыв прогремел на нефтедобывающей платформе в расположенном в Луизиане озере Понтчартрейн. Несколько человек пострадали в результате взрыва, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Причина взрыва на данный момент неясна. По словам официального представителя полиции соседнего города Кеннер, пострадали по крайней мере семь человек; погибших нет, сообщают «Известия». К нефтяной платформе направлены катера и лодки со спасателями и средствами пожаротушения.

ICYMI: 7 people injured, 5 critically, after oil rig explosion on Louisiana's Lake Pontchartrain, authorities say. pic.twitter.com/8K99NX1Yk4 — ????????Patriot 24/7???????? (@TrumpTrain45Pac) October 16, 2017

Спасательная операция началась в воскресенье около 22.15 по местному времени (6.15 в Москве). Среди пострадавших пятеро находятся в критическом состоянии с контузиями от взрыва и ожогами, двое других в стабильном состоянии.