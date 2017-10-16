В Австрии подведены итоги парламентских выборов

В Избранное

Вена, 16 октября. Досрочные выборы в парламент Австрии завершились с ожидаемым для политологов результатом.

Как сообщает RT, первое место по итогам волеизъявления граждан заняла возглавляемая министром иностранных дел Себастьяном Курцем Австрийская народная партия, за которую проголосовали 31,4% принявших участие в выборах.

На втором месте — право-националистическая Австрийская партия, поддержку которой высказали 27,4%. Тройку лидеров замыкает Социал-демократическая партия – 26,7%. Кроме того, в парламент прошли «Список Петера Пильца» и «Новая Австрия».

Всего же в парламентских выборах в Австрии приняли участие 4,3 миллионов избирателей, или 67% от числа имеющих права голоса. Парламент в новом составе в первый раз соберется 9 ноября.