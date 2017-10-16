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Политика
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В Австрии подведены итоги парламентских выборов
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    В Австрии подведены итоги парламентских выборов

    7:06  16 Октября 2017
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    В Австрии подведены итоги парламентских выборов

    Вена, 16 октября. Досрочные выборы в парламент Австрии завершились с ожидаемым для политологов результатом.

    Как сообщает RT, первое место по итогам волеизъявления граждан заняла возглавляемая министром иностранных дел Себастьяном Курцем Австрийская народная партия, за которую проголосовали 31,4% принявших участие в выборах.

    На втором месте — право-националистическая Австрийская партия, поддержку которой высказали 27,4%. Тройку лидеров замыкает Социал-демократическая партия – 26,7%. Кроме того, в парламент прошли «Список Петера Пильца» и «Новая Австрия».

    Всего же в парламентских выборах в Австрии приняли участие 4,3 миллионов избирателей, или 67% от числа имеющих права голоса. Парламент в новом составе в первый раз соберется 9 ноября.  

    Автор: Константин Терехов
    #выборы #австрия
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