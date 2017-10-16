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Загадочный научный проект Роскосмоса вызвал беспокойство в NASA
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    Загадочный научный проект Роскосмоса вызвал беспокойство в NASA

    7:31  16 Октября 2017
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    Загадочный научный проект Роскосмоса вызвал беспокойство в NASA

    Вашингтон, 16 октября. Специалисты NASA обратили внимание на загадочный объект, который был замечен на фотографиях в носовой части российского космического корабля «Прогресс МС-07». Их любопытство тем более усилилось, когда в Роскосмосе в ответ на запрос заявили, что это «научный прибор, предназначенный к доставке на МКС» и отказались от дальнейших комментариев.

    С точки зрения NASA, произошло неслыханное — ведь ранее все пять космических агентств, которые отправляли свои грузы на Международную космическую станцию, без промедления давали подробные сведения по направляемым грузам. 

    Загадочный научный проект Роскосмоса вызвал беспокойство в NASA

    Загадочный груз «Прогресса» уже стал поводом для многочисленных теорий в Сети: предполагают, что это может быть экспериментальное лазерное оружие или новый этап секретного российского эксперимента «Отражение», официально нацеленного на изучение атмосферных феноменов, пишет Popular Mechanics. При этом доставка на МКС каких-либо военных грузов строго запрещена.

    Между тем, это не первый случай нарушения негласного «запрета на секретность»: в июне шпионский спутник США пролетел на расстоянии всего в 4,4 км над МКС, и при этом никаких объяснений по этому поводу получено не было.

    Напомним, старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Прогресс МС-07» должен был состояться 12 октября, однако был отменен в последнюю минуту из-за срабатывания автоматики. «Прогресс» стартовал 14 октября и направился к МКС по «долгой» траектории; для того чтобы достигнуть станции, ему понадобится около двух с половиной суток.

    Автор: Валентин Меликов
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