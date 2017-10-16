Загадочный научный проект Роскосмоса вызвал беспокойство в NASA

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Вашингтон, 16 октября. Специалисты NASA обратили внимание на загадочный объект, который был замечен на фотографиях в носовой части российского космического корабля «Прогресс МС-07». Их любопытство тем более усилилось, когда в Роскосмосе в ответ на запрос заявили, что это «научный прибор, предназначенный к доставке на МКС» и отказались от дальнейших комментариев.

С точки зрения NASA, произошло неслыханное — ведь ранее все пять космических агентств, которые отправляли свои грузы на Международную космическую станцию, без промедления давали подробные сведения по направляемым грузам.

Загадочный груз «Прогресса» уже стал поводом для многочисленных теорий в Сети: предполагают, что это может быть экспериментальное лазерное оружие или новый этап секретного российского эксперимента «Отражение», официально нацеленного на изучение атмосферных феноменов, пишет Popular Mechanics. При этом доставка на МКС каких-либо военных грузов строго запрещена.

Между тем, это не первый случай нарушения негласного «запрета на секретность»: в июне шпионский спутник США пролетел на расстоянии всего в 4,4 км над МКС, и при этом никаких объяснений по этому поводу получено не было.

Напомним, старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Прогресс МС-07» должен был состояться 12 октября, однако был отменен в последнюю минуту из-за срабатывания автоматики. «Прогресс» стартовал 14 октября и направился к МКС по «долгой» траектории; для того чтобы достигнуть станции, ему понадобится около двух с половиной суток.