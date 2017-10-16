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Общество
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Пентагон в США призвал Ирак и Курдистан к снижению напряженности
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    Пентагон в США призвал Ирак и Курдистан к снижению напряженности

    7:04  16 Октября 2017
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    Пентагон в США призвал Ирак и Курдистан к снижению напряженности

    Вашингтон, 16 октября. США призвали Ирак и Курдистан к снижению напряженности. Об этом рассказала официальный представитель Пентагона Лора Сил.

    Отмечается, что Пентагон заявил о необходимости курдскими отрядами избегать эскалации напряженности на территории страны.

    Как добавила Сил, Вашингтон выступает против насилия. По ее словам, США призывают избегать дестабилизирующих действий. По мнению Сил, они отвлекают от борьбы с боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 и «еще больше подрывают стабильность Ирака».

    Пентагон в США призвал Ирак и Курдистан к снижению напряженности

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
    #сша #ирак #пентагон
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