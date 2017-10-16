Пентагон в США призвал Ирак и Курдистан к снижению напряженности

В Избранное

Вашингтон, 16 октября. США призвали Ирак и Курдистан к снижению напряженности. Об этом рассказала официальный представитель Пентагона Лора Сил.

Отмечается, что Пентагон заявил о необходимости курдскими отрядами избегать эскалации напряженности на территории страны.

Как добавила Сил, Вашингтон выступает против насилия. По ее словам, США призывают избегать дестабилизирующих действий. По мнению Сил, они отвлекают от борьбы с боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 и «еще больше подрывают стабильность Ирака».

1 Организация запрещена на территории РФ.