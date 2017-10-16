Стала известна причина, из-за которой судно под Одессой протаранило причал

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Одесса, 16 октября. Судно, перевозившее уголь из США, повредило причал украинского порта Южный под Одессой из-за ошибки члена команды.

По предварительным данным, причиной столкновения судна Victoria с причалом стала ошибка лоцмана, сообщает РИА Новости. Напомним, что инцидент произошел накануне в порту города Южный Одесской области. Судно водоизмещением свыше ста тысяч тонн, доставившее из США 60 тысяч тонн энергетического угля, повредило стенку причала.

Уже стало известно, что нанесенный вред измеряется сотнями миллионов гривен. Более того, есть вероятность, что Южный не сможет принимать уголь около года.