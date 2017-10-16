Пушков: США не хотят войны с КНДР, как не желали войны в Югославии и Ираке

В Избранное

Москва, 16 октября. Соединенные Штаты Америки не хотят воевать с Северной Кореей точно так же, как не собирались развязывать конфликты в Югославии, Ираке и Ливии, заявил в Twitter российский сенатор Алексей Пушков. Он прокомментировал заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о стремлении Америки избежать военного столкновения с КНДР.

Тиллерсон сообщил: США не хотят воевать с КНДР. Так и с Югославией и Ираком "не хотели", и с Ливией "не хотели". А всякий раз выходит война. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 15, 2017

Пушков добавил, что в каждом из упомянутых случаев «выходила война».

Напомним, ранее Тиллерсон рассказал, что американский лидер Дональд Трамп не стремится к войне с КНДР.