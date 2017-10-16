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Политика
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Стала известна главная тайна отношений Марьянова с супругой Ксенией Бик
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    Стала известна главная тайна отношений Марьянова с супругой Ксенией Бик

    6:53  16 Октября 2017
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    Стала известна главная тайна отношений Марьянова с супругой Ксенией Бик

    Москва, 16 октября. Стала известна главная тайна отношений скончавшегося накануне актера Дмитрия Марьянова с супругой Ксенией Бик.

    Как сообщает Российский диалог, у Марьянова и Бик была дочка, о существовании которой скрывалось на протяжении нескольких лет. Кроме того, о том, что Дмитрий отец Анфисы стало известно около года назад.

    Случилось это в преддверии свадьбы, до этого актер был уверен, что девочка – дочка бывшего мужа Ксении. Впрочем, даже не зная, что Анфиса его родная дочь, Марьянов относился к девочке, как к родной.

    Автор: Константин Терехов
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