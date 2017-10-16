Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Российские звезды поражены сообщением о смерти актера Марьянова
Украина
Азаров поздравил Россию с установкой автомобильной арки на Крымском мосту
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Азаров поздравил Россию с установкой автомобильной арки на Крымском мосту

    7:10  16 Октября 2017
    84

    Азаров поздравил Россию с установкой автомобильной арки на Крымском мосту

    Москва, 16 октября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров поздравил Россию с установкой автомобильной арки на мосту через Керченский пролив.

    «В то время, как в Киеве хунта открывает биотуалеты с помпой, достойной запуска человека в космос, российские мостостроители подняли на высоту 35 метров и установили на опоры конструкцию пролета весом 5,5 тыс. тонн», — написал Азаров на своей странице в социальной сети Facebook.

    Он подчеркнул, что проведенная операция по установке арки усложнялась морскими условиями и отметил, что ему, как человеку знакомому со строительством мостов, очевидно, что российские специалисты показали способность к проведению сложнейших технологических операций мирового уровня.

    Азаров добавил, что рад за братскую страну и выразил надежду, что и Украина сможет вернуть себе славу высокотехнологичной державы.

    Автор: Ирина Новикова
    #украина #николай азаров #крымский мост
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 6955

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        6871

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        6205

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6225

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        87084
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Армия Ирака начала наступление на курдов в провинции Киркук

        Армия Ирака начала наступление на курдов в провинции Киркук

        4:47   16 Октября 2017
        394
        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        17:10   15 Октября 2017
        1272
        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19   15 Октября 2017
        6947
        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        11:36   15 Октября 2017
        15887