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Москва, 16 октября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров поздравил Россию с установкой автомобильной арки на мосту через Керченский пролив.

«В то время, как в Киеве хунта открывает биотуалеты с помпой, достойной запуска человека в космос, российские мостостроители подняли на высоту 35 метров и установили на опоры конструкцию пролета весом 5,5 тыс. тонн», — написал Азаров на своей странице в социальной сети Facebook.

Он подчеркнул, что проведенная операция по установке арки усложнялась морскими условиями и отметил, что ему, как человеку знакомому со строительством мостов, очевидно, что российские специалисты показали способность к проведению сложнейших технологических операций мирового уровня.

Азаров добавил, что рад за братскую страну и выразил надежду, что и Украина сможет вернуть себе славу высокотехнологичной державы.