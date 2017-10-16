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Политика
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Сирия: ВКС РФ помогли жителям деревни в провинции Дамаск восстановить свет и воду
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    Сирия: ВКС РФ помогли жителям деревни в провинции Дамаск восстановить свет и воду

    6:13  16 Октября 2017
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    Сирия: ВКС РФ помогли жителям деревни в провинции Дамаск восстановить свет и воду

    Дамаск (Сирия), 16 октября. ВКС РФ помогли сирийцам восстановить электро- и водоснабжение в деревне Аль-Мушрифа, что в провинции Дамаск.

    «При поддержке российских военных восстановили 50 километров линий электропередач до деревни. Наша первоочередная задача — вернуть электричество всему населенному пункту. Начинаем со школ, больниц, потом подаем свет в жилые дома», — цитирует РИА Новости электромонтажник Яхья Аннух.

    Мужчина рассказал, что водораспределительную станцию разрушили террористы во время ухода. Чтобы восстановить водоснабжение, специалистам пришлось восстанавливать участок трубопровода длиной четыре километра.

    Добавим, что военные из России занимаются координацией процесса восстановления инфраструктуры освобожденных районов Сирии. Так на первом этапе работ в Аль-Мушрифа населенный пункт был полностью разминирован.

    Автор: Константин Терехов
    #сирия #дамаск #вкс рф #аль-мушрифа
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