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Сирия: саперы обезвредили около тысячи самодельных мин в провинции Дамаск
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    Сирия: саперы обезвредили около тысячи самодельных мин в провинции Дамаск

    6:16  16 Октября 2017
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    Сирия: саперы обезвредили около тысячи самодельных мин в провинции Дамаск

    Дамаск, 16 октября. Командир саперной роты Яиль Али сообщил, что в деревне Аль-Мушрифа в регионе Восточный Каламун провинции Дамаск было обезврежено около тысячи самодельных мин.

    Сообщается, что сирийские саперы работают при поддержке российских специалистов из Международного противоминного центра.

    «Каждый день находим по 10-15 самодельных взрывных устройств, оставленных бандитами. Они все нажимного типа и в основном поражают людей. Заминированы здания, обочины дорог, сельскохозяйственные поля», — рассказал Али.Сирия: саперы обезвредили около тысячи самодельных мин в провинции Дамаск

    Он подчеркнул, что помощь в разминировании районов страны, освобожденных от боевиков, оказывает только Россия, говорится в материале РИА Новости.

    Автор: Ирина Новикова
    #сирия #саперы #разминирование
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