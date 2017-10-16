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Политика
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Эксперт рассказал, чем грозят договоренности с США о разоружении
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    Эксперт рассказал, чем грозят договоренности с США о разоружении

    6:03  16 Октября 2017
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    Эксперт рассказал, чем грозят договоренности с США о разоружении

    Москва, 16 октября. Об опасностях договариваться с Соединенными Штатами о разоружении рассказал в эфире телеканала «Россия 1» президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

    «С американцами опасно договариваться, особенно в плане разоружения! Если та или иная страна в этом плане договаривается с Вашингтоном, делает серьезные уступки в безопасности, то она должна быть настороже», — заявил эксперт в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» в воскресенье.

    «При этом неважно, кто хозяйничает в Белом доме. Если вы вспомните, то Милошевич заключал соглашения при Клинтоне, а умирал в Гааге уже при Буше-младшем. Это абсолютно разные президенты, у которых нет ничего общего, но которые добивались одного результата, то же самое касается Каддафи», — констатировал Ремизов.

    Кроме того, в эфире программы Соловьева президент Института национальной стратегии озвучил мысли по поводу разрыва США «сделки с Ираном», отметив хитрый маневр Дональда Трампа.

    Эксперт рассказал, чем грозят договоренности с США о разоружении

    «Все республиканские кандидаты выступали за разрыв «сделки с Ираном», и Трамп не был из них самым ожесточенным. И, учитывая большинство в Конгрессе, президент США поступает очень рационально с точки зрения своих интересов, «переводя мяч» на сторону парламента», — отметил эксперт. 

    «Трамп не вышел из сделки, он сказал, что Тегеран не соблюдает договоренности, и вы, то есть парламентарии, должны решить, что с этим делать, то есть ответственность за разрыв сделки он переложил на Конгресс», — резюмировал Михаил Ремизов.

    Добавим, что в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» свое мнение об «иранской следке» также высказали председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов, сенатор Алексей Пушков и заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

    Эксперт рассказал, чем грозят договоренности с США о разоружении

    Автор: Константин Терехов
    #россия #сша #иран #михаил ремизов #воскресный вечер
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