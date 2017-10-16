Эксперты назвали лучшие авто с пробегом в России по цене до 500 000 рублей

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Москва, 16 октября. Автомобильные эксперты назвали ТОП-3 лучших подержанных автомобилей с пробегом по России, стоящих до полумиллиона рублей.

Лидером рейтинга стал Ford Focus 2010-12 года выпуска с пробегом до 130 тысяч километров.

На втором месте оказалась Toyota Corolla E 150. За 500 тысяч рублей на вторичном рынке можно приобрести модель 2007—2008 годов с пробегом до 150 тысяч километров.

Замыкает тройку лучших подержанных авто седан Honda Civic. Согласно анализу продаж, за полмиллиона рублей доступны машины этой марки 2007—2009 года с пробегом до 140 тысяч километров.