Эксперт рассказал, почему Трамп решил выйти из «сделки по Ирану»

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Москва, 16 октября. Председатель комитета Госдумы по образованию, президент Фонда «Политика» Вячеслав Никонов рассказал, почему Трамп решил выйти из «сделки по Ирану».

«Американская внешняя политика – она на самом деле внутренняя политика, и Трамп решает свои внутриполитические задачи, борясь за свой электорат в противодействии либеральному истеблишменту», — заявил политик накануне в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

«Отношения США и Ирана никогда не менялись, с 1979 года были однозначны: со стороны Штатов это была жесткая антииранская политика, Тегеран отвечал взаимностью. В свое время Обама решил, что надо что-то делать с иранской ядерной программой, и как единственный способ придумал эту сделку», - продолжил Никонов.

«Причем, когда сделка заключалась, республиканцы были не в восторге от нее, и Конгресс, контролируемый ими, «обложил» со всех сторон главу государства. То есть президент США обязан каждые три месяца отчитываться перед парламентариями, выполняет ли Иран свои обязательства», — пояснил президент Фонда «Политика».