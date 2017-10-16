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Весь мир
Эксперт рассказал, почему Трамп решил выйти из «сделки по Ирану»
Весь мир
Эксперт рассказал, почему Трамп решил выйти из «сделки по Ирану»
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    Эксперт рассказал, почему Трамп решил выйти из «сделки по Ирану»

    5:24  16 Октября 2017
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    Эксперт рассказал, почему Трамп решил выйти из «сделки по Ирану»

    Москва, 16 октября. Председатель комитета Госдумы по образованию, президент Фонда «Политика» Вячеслав Никонов рассказал, почему Трамп решил выйти из «сделки по Ирану».

    «Американская внешняя политика – она на самом деле внутренняя политика, и Трамп решает свои внутриполитические задачи, борясь за свой электорат в противодействии либеральному истеблишменту», — заявил политик накануне в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

    «Отношения США и Ирана никогда не менялись, с 1979 года были однозначны: со стороны Штатов это была жесткая антииранская политика, Тегеран отвечал взаимностью. В свое время Обама решил, что надо что-то делать с иранской ядерной программой, и как единственный способ придумал эту сделку», - продолжил Никонов.

    Эксперт рассказал, почему Трамп решил выйти из «сделки по Ирану»

    «Причем, когда сделка заключалась, республиканцы были не в восторге от нее, и Конгресс, контролируемый ими, «обложил» со всех сторон главу государства. То есть президент США обязан каждые три месяца отчитываться перед парламентариями, выполняет ли Иран свои обязательства», — пояснил президент Фонда «Политика».

    «Что произошло в итоге? А произошло то, что Трамп по истечении очередных 90 дней заявил, что не подтверждает выполнение Тегераном своих обязательств, приведя два аргумента. Первое — Иран проводит испытания ракетного оружия, второе — Иран ведет себя «плохо» на Ближнем Востоке. Теперь в соответствии с  законом, в конгрессе есть 60 дней на то, чтобы выразить свое отношение ко всему этому», — резюмировал депутат Госдумы.

    Автор: Константин Терехов
    #дональд трамп #сша #иран #вячеслав никонов #россия 1 #воскресный вечер
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