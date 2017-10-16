Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободили от ИГ несколько районов в Дейр-эз-Зоре

В Избранное

Дейр-эз-Зор, 16 октября. Правительственные войска Сирии, поддерживаемые ВКС РФ, в минувшие выходные провели крайне успешные 48 часов, освободив от боевиков несколько районов в провинции Дейр-эз-Зор.

Сообщается, что в субботу от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) был освобожден стратегически важный город Аль-Майядин.

После этого были освобождены еще несколько населенных пунктов, включая Аль-Салахию и Аль-Хусейни.

В воскресенье силы САА продолжали свое продвижение вблизи Аль-Майядина, после чего внимание правительственных сил будет переключено на столицу провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.