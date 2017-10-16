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Армия Ирака начала наступление на курдов в провинции Киркук
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    Армия Ирака начала наступление на курдов в провинции Киркук

    4:47  16 Октября 2017  /обновлено: 4:53  16 Октября 2017
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    Армия Ирака начала наступление на курдов в провинции Киркук

    Багдад, 16 октября. Правительственные силы Ирака приступили к наступлению на объекты курдов в провинции Киркук. Об этом сообщают «Известия».

    Перед иракской армией, по данным портала Shafaq News поставлена задача взять под контроль нефтяные месторождения, а также захватить военную базу K1 и, по некоторым данным, военный аэропорт.

    Как сообщает телевидение Ирака, сейчас правительственные войска без особых проблем, не встречая сопротивления, захватывают большую часть провинции. Поступают данные, что взята под контроль и военная база.

    По заявлению военных Ирака в наступлении участвуют только регулярные армейские подразделения. При этом вооруженные отряды шиитского ополчения в операции не принимают участия.

    Автор: Константин Терехов
    #ирак #багдад #киркук
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