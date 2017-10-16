Пушков и Яровая прокомментировали ситуацию вокруг выхода США из сделки с Ираном

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Москва, 16 октября. Председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков и заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая прокомментировали ситуацию вокруг возможного выхода США из иранской ядерной сделки.

В ходе выступления на передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» Пушков отметил, что выход США из ядерной сделки с Ираном и последующая разработка ядерного оружия Тегераном повлекут за собой постепенное вооружение остальных ближневосточных и азиатских государств.

Сенатор подчеркнул, что в случае разрыва сделки мировое сообщество ждут катастрофические последствия, потому что и другие государства, как сейчас КНДР, вполне резонно перестанут доверять США и опираться на международное право.

В свою очередь, Ирина Яровая отметила, что именно политика, проводимая Соединенными Штатами, заставляет другие государства вырабатывать только одну линию безопасности — вооружение. Также она задалась вопросом, как на разрыв сделки в одностороннем порядке отреагирует Совет Безопасности ООН и последуют ли в этом случае санкции в отношении США.