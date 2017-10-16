Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Эксперт рассказал, почему Трамп решил выйти из «сделки по Ирану»
Весь мир
Пушков и Яровая прокомментировали ситуацию вокруг выхода США из сделки с Ираном
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пушков и Яровая прокомментировали ситуацию вокруг выхода США из сделки с Ираном

    5:15  16 Октября 2017
    51

    Пушков и Яровая прокомментировали ситуацию вокруг выхода США из сделки с Ираном

    Москва, 16 октября. Председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков и заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая прокомментировали ситуацию вокруг возможного выхода США из иранской ядерной сделки.

    В ходе выступления на передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» Пушков отметил, что выход США из ядерной сделки с Ираном и последующая разработка ядерного оружия Тегераном повлекут за собой постепенное вооружение остальных ближневосточных и азиатских государств.

    Сенатор подчеркнул, что в случае разрыва сделки мировое сообщество ждут катастрофические последствия, потому что и другие государства, как сейчас КНДР, вполне резонно перестанут доверять США и опираться на международное право.

    В свою очередь, Ирина Яровая отметила, что именно политика, проводимая Соединенными Штатами, заставляет другие государства вырабатывать только одну линию безопасности — вооружение. Также она задалась вопросом, как на разрыв сделки в одностороннем порядке отреагирует Совет Безопасности ООН и последуют ли в этом случае санкции в отношении США.

    Автор: Ирина Новикова
    #сша #алексей пушков #иран #ирина яровая #ядерная программа
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 6581

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        6801

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        6118

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6202

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        86283
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Армия Ирака начала наступление на курдов в провинции Киркук

        Армия Ирака начала наступление на курдов в провинции Киркук

        4:47   16 Октября 2017
        145
        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        17:10   15 Октября 2017
        1229
        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19   15 Октября 2017
        6581
        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        11:36   15 Октября 2017
        15313