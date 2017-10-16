Азаров прокомментировал заявление главы СБУ об «армейской операции» в Донбассе

В Избранное

Киев, 16 октября. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров прокомментировал заявление главы Службы безопасности Украины Василия Грицака об «армейской операции», проводимой в Донбассе.

«Что такое «АТО»? Наконец представителей киевской хунты прорвало на откровения. Вот руководитель СБУ В. Грицак на брифинге 11.10.2017 г. заявил: «В Донбассе проводится, в первую очередь, армейская операция (обратите внимание на слово «армейская»)»», — написал Азаров на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, данное заявление, подтверждающее использование Киевом армии против своего народа, является существенным доказательством преступлений, совершенных новыми украинскими властями.

Азаров напомнил, что согласно Конституции Украины запрещается использование армии в условиях мирного времени для подавления беспорядков внутри страны.

Ранее Азаров в беседе с RT на русском прокомментировал подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон о пенсионной реформе.