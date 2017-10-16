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Общество
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Украина
Саакашвили считает, что украинские спецслужбы могут его убить
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    Саакашвили считает, что украинские спецслужбы могут его убить

    7:04  16 Октября 2017
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    Саакашвили считает, что украинские спецслужбы могут его убить

    Харьков, 16 октября. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в ходе выступления на митинге в Харькове заявил, что украинские власти могут его убить.

    «Я точно знаю, что они попытаются от меня избавиться. Они могут меня скрутить, депортировать. Даже убить, это не проблема! Я этого не боюсь», — сказал Саакашвили.

    Он также обратился к своим сторонникам с призывом выйти 17 октября на акцию перед Верховной Радой в поддержку антикоррупционных реформ.

    Ранее RT на русском сообщало, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко выполнить четыре основных, по его мнению, требования народа.

    Автор: Ирина Новикова
    #украина #михаил саакашвили
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