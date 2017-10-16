Саакашвили считает, что украинские спецслужбы могут его убить

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Харьков, 16 октября. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в ходе выступления на митинге в Харькове заявил, что украинские власти могут его убить.

«Я точно знаю, что они попытаются от меня избавиться. Они могут меня скрутить, депортировать. Даже убить, это не проблема! Я этого не боюсь», — сказал Саакашвили.

Он также обратился к своим сторонникам с призывом выйти 17 октября на акцию перед Верховной Радой в поддержку антикоррупционных реформ.

Ранее RT на русском сообщало, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко выполнить четыре основных, по его мнению, требования народа.