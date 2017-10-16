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Массовое ДТП парализовало движение на Академическом мосту в Иркутске
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    Массовое ДТП парализовало движение на Академическом мосту в Иркутске

    3:59  16 Октября 2017  /обновлено: 4:04  16 Октября 2017
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    Массовое ДТП парализовало движение на Академическом мосту в Иркутске

    Иркутск, 16 октября. Массовое ДТП, произошедшее в воскресенье в Иркутске, почти полностью парализовало движение на Академическом мосту.

    Сообщается, что днем в воскресенье на мосту произошло столкновение сразу четырех легковых автомобилей. По словам очевидцев аварии, все участники ДТП двигались в одном направлении по правой полосе.

    Отметим, что по информации онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки» скорость движения автомобилей и общественного транспорта в районе аварии не превышала 7 километров в час.

    Ранее RT на русском сообщало, что 25 сентября в Иркутске на теплопроводе под Глазковским мостом произошла авария, в результате которой в Ангару начал выливаться кипяток.

    Автор: Ирина Новикова
    #иркутск #дтп курск #академический мост
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