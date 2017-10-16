Дмитрий Марьянов несколько лет скрывал от общественности свою дочь — СМИ

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Москва, 16 октября. Известный российский актер Дмитрий Марьянов в течение нескольких лет скрывал от общественности маленькую дочь.

В материале газеты «Комсомольская правда» говорится, что супруга актера, уроженка Украины Ксения Бик, рассказала, что девочку долгое время считали ее дочерью от первого брака, однако на самом деле отцом Анфисы является Дмитрий Марьянов.

Ранее RT на русском сообщало, что в воскресенье Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни по дороге в больницу подмосковной Лобни, куда друзья решили его отвезти после ухудшения самочувствия.