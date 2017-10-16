«Газпром» нашел неординарный ответ на попытки США остановить «Северный поток-2»

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Москва, 16 октября. Российская компания «Газпром» дала ассиметричный ответ на блокирование реализации проекта «Северный поток-2» американскими властями.

Сообщается, что российские компании начали активно развивать свои связи с партнерами из Азии. Так, недавно был подписан контракт «Газпрома» и Pakistan LNG, который, по заявлению вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, запустит масштабные поставки российского СПГ в Пакистан

Кроме того, серьезным прорывом российских энергетиков на ближневосточный рынок стала встреча президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Салмана, говорится в материале Нью Информ.

Отмечается, что, разменяв «Северный поток-2» на несколько крупных и перспективных проектов на Ближнем Востоке и в странах азиатского региона, Россия открыла для своих энергетических ресурсов новые рынки.

Ранее Газета.ру сообщала, что 6 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения с Пакистаном о поставках газа.