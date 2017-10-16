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Израиль сообщил об очередном обстреле со стороны Египта
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    Израиль сообщил об очередном обстреле со стороны Египта

    2:47  16 Октября 2017
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    Израиль сообщил об очередном обстреле со стороны ЕгиптаИерусалим, 16 октября. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что из приграничных районов Египта на Синайском полуострове в направлении Израиля были запущены две ракеты.

    «Некоторое время назад две ракеты были запущены из района Синайского полуострова по региональному совету Эшколь», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

    Информации о пострадавших и материальном ущербе от обстрела пока не поступало, говорится в материале RT на русском.

    Напомним, что 9 октября Армия обороны Израиля сообщила о запущенной ракете с территории сектора Газа.

    Автор: Ирина Новикова
    #обстрел #израиль #египет
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