Израиль сообщил об очередном обстреле со стороны Египта

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Иерусалим, 16 октября. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что из приграничных районов Египта на Синайском полуострове в направлении Израиля были запущены две ракеты.

«Некоторое время назад две ракеты были запущены из района Синайского полуострова по региональному совету Эшколь», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Информации о пострадавших и материальном ущербе от обстрела пока не поступало, говорится в материале RT на русском.

Напомним, что 9 октября Армия обороны Израиля сообщила о запущенной ракете с территории сектора Газа.