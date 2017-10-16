Жители Донецка высказались о факельном шествии в честь УПА на Украине

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Донецк, 16 октября. Жители Донецка высказали свое мнение о прошедшем 14-го октября марше националистов в Киеве, приуроченном к 75-летнему юбилею украинской повстанческой армии (УПА1 – запрещенная в России организация).

В рамках опроса дончанам было предложено ответить на два вопроса: 1.Как Вы относитесь к маршу националистов в Киеве? 2. Хотите ли Вы вернуться обратно в состав Украины?

Все опрошенные отметили негативное отношение к шествию радикалов. Большинство опрошенных жителей Донецка также высказало резко отрицательное отношение к идее возвращения в состав Украины.

Между тем, некоторые горожане подчеркнули необходимость различать неонацистов и обычных жителей Украины, «таких же нормальных людей, как и мы». Видеозапись опроса опубликовал «Политнавигатор».

О факельном шествии националистов в Киеве сообщала накануне Газета.ru.

1 Организация запрещена на территории РФ.