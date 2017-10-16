Экс-советник Минобороны Украины: США готовят террористов для заброски в Донбасс

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Луганск, 16 октября. Официальный представитель МВД самопровозглашенной Луганской народной республики и бывший советник Министерства обороны Украины Алексей Селиванов заявил, что американские инструкторы подготавливают украинских силовиков к террористической деятельности на территории Донбасса.

По словам Селиванова, кураторы из Соединенных Штатов обучают украинских военнослужащих минно-подрывному делу и организации диверсий. Одним из примеров подобной деятельности он назвал «фабрику террористов» полковника НАТО Сьона Уолкера, действующую на базе полигона в селе Черкасское Днепропетровской области, говорится в материале Политнавигатора.

Представитель МВД ЛНР также подчеркнул, что, как и бандеровцы, выбранные силовиками в качестве нравственного ориентира, военнослужащие Вооруженных сил Украины постепенно превращаются в заурядных террористов, готовых убивать всех, на кого им укажут их хозяева.

Ранее Газета.ру сообщала, что Генштаб Украины направил в Вашингтон полный перечень вооружения, которое Киев хотел бы получить от США.