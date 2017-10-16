Путин призвал сохранить языковое и культурное единство России

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Сочи, 16 октября. Президент России Владимир Путин призвал сохранить языковое и культурное единство Российской Федерации. Такое заявление глава государства сделал, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Путин отметил, что, будучи евразийским государством, Россия является носителем европейской культуры.

«Чтобы сохранить позицию значимого мирового центра, языковое единство нужно беречь», — сказал президент России.

Ранее Владимир Путин заявил, что ни одна страна не вправе навязывать другим государством свое видение развития мира. Об этом писала Газета.ru.