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Политика
Путин призвал сохранить языковое и культурное единство России
Политика
Путин призвал сохранить языковое и культурное единство России
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    Путин призвал сохранить языковое и культурное единство России

    1:56  16 Октября 2017
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    Путин призвал сохранить языковое и культурное единство России

    Сочи, 16 октября. Президент России Владимир Путин призвал сохранить языковое и культурное единство Российской Федерации. Такое заявление глава государства сделал, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

    Путин отметил, что, будучи евразийским государством, Россия является носителем европейской культуры.

    «Чтобы сохранить позицию значимого мирового центра, языковое единство нужно беречь»,  — сказал президент России.

    Ранее Владимир Путин заявил, что ни одна страна не вправе навязывать другим государством свое видение развития мира. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #сочи #языковое единство #культурное единство
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