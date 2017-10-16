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Эксперт раскрыл, какую политику Эрдоган приготовил для сирийско-иракского региона
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    Эксперт раскрыл, какую политику Эрдоган приготовил для сирийско-иракского региона

    2:01  16 Октября 2017
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    Эксперт раскрыл, какую политику Эрдоган приготовил для сирийско-иракского региона

    Париж, 16 октября. Аналитик международной «Сети Вольтер» Тьерри Мейсан раскрыл, какую истинную политику президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит в отношении сирийско-иракского региона.

    По мнению эксперта, Анкара соблюдает на севере Сирии свой территориальный интерес, создавая силовой заслон против формирования курдского государства. Именно с этой целью были введены турецкие войска в провинцию Идлиб на северо-западе Сирии.

    Также он отметил, что Эрдоган готов закрыть нефтепровод, перекачивающий нефть из Иракского Курдистана в турецкий порт Джейхан. Кроме того, совместно с Ираном Турция собирается территориально блокировать Иракский Курдистан в случае объявления им независимости и заблокировать таможенные доходы.

    Ранее Газета.ру сообщала, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин обсуждал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом референдум о независимости автономии Иракский Курдистан.

    Автор: Ирина Новикова
    #реджеп тайип эрдоган #сирия #ирак #курдистан
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