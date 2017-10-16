Эксперт раскрыл, какую политику Эрдоган приготовил для сирийско-иракского региона

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Париж, 16 октября. Аналитик международной «Сети Вольтер» Тьерри Мейсан раскрыл, какую истинную политику президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит в отношении сирийско-иракского региона.

По мнению эксперта, Анкара соблюдает на севере Сирии свой территориальный интерес, создавая силовой заслон против формирования курдского государства. Именно с этой целью были введены турецкие войска в провинцию Идлиб на северо-западе Сирии.

Также он отметил, что Эрдоган готов закрыть нефтепровод, перекачивающий нефть из Иракского Курдистана в турецкий порт Джейхан. Кроме того, совместно с Ираном Турция собирается территориально блокировать Иракский Курдистан в случае объявления им независимости и заблокировать таможенные доходы.

Ранее Газета.ру сообщала, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин обсуждал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом референдум о независимости автономии Иракский Курдистан.