Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин призвал сохранить языковое и культурное единство России
Новости Сирии
Сирия: боевики «Тахрир аш-Шам» штурмуют позиции ИГИЛ на северо-востоке Хамы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: боевики «Тахрир аш-Шам» штурмуют позиции ИГИЛ на северо-востоке Хамы

    1:42  16 Октября 2017
    30

    Сирия: боевики «Тахрир аш-Шам» штурмуют позиции ИГИЛ на северо-востоке Хамы

    Дамаск, 16 октября. Боевики группировки «Тахрир аш-Шам», входящей в состав террористического формирования «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) атакуют позиции боевиков «Исламского государства»1 (также запрещена в РФ) на северо-востоке сирийской провинции Хама. Об этом сообщает Farsnews.

    Отмечается, что силам «Тахрир аш-Шам» удалось прорвать оборону противника. Более 20 боевиков ИГИЛ1 были вынуждены отступить.

    Накануне RT сообщало об обнаружении крупных оружейных складов ИГИЛ в городе Аль-Маядин сирийской провинции Дейр эз-Зор.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #хама #игил #ан-нусра #тахрир аш-шам
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 6461

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        6785

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        6102

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6198

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        86070
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        17:10   15 Октября 2017
        1203
        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19   15 Октября 2017
        6461
        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        11:36   15 Октября 2017
        15062
        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        10:07   15 Октября 2017
        317