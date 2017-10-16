Сирия: боевики «Тахрир аш-Шам» штурмуют позиции ИГИЛ на северо-востоке Хамы

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Дамаск, 16 октября. Боевики группировки «Тахрир аш-Шам», входящей в состав террористического формирования «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) атакуют позиции боевиков «Исламского государства»1 (также запрещена в РФ) на северо-востоке сирийской провинции Хама. Об этом сообщает Farsnews.

Отмечается, что силам «Тахрир аш-Шам» удалось прорвать оборону противника. Более 20 боевиков ИГИЛ1 были вынуждены отступить.

Накануне RT сообщало об обнаружении крупных оружейных складов ИГИЛ в городе Аль-Маядин сирийской провинции Дейр эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.