Сирия: САА при поддержке ВКС РФ расширяет периметр контроля у Аль-Маядина

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Дамаск, 16 октября. Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России расширяют периметр контроля у Аль-Маядина в провинции Дейр-эз-Зор.

Сообщается, что от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) были освобождены два населенных пункта к западу от Аль-Маядина. Участниками операции также были «Силы Тигра».

Отмечается, что сейчас правительственные войска окружили около семи деревень, расположенных между городами Букрус-Фукани и Абу-Омар.

Добавим также, что ВКС РФ продолжают бомбить боевиков в районах, находящихся вдоль реки Евфрат.

Ранее Газета.ру сообщала, что арабские СМИ сообщили об освобождении города Ракка на севере Сирии от террористов «Исламского государства»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.