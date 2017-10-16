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Сирия: САА при поддержке ВКС РФ расширяет периметр контроля у Аль-Маядина
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ расширяет периметр контроля у Аль-Маядина

    1:43  16 Октября 2017
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ расширяет периметр контроля у Аль-Маядина

    Дамаск, 16 октября. Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России расширяют периметр контроля у Аль-Маядина в провинции Дейр-эз-Зор.

    Сообщается, что от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) были освобождены два населенных пункта к западу от Аль-Маядина. Участниками операции также были «Силы Тигра».

    Отмечается, что сейчас правительственные войска окружили около семи деревень, расположенных между городами Букрус-Фукани и Абу-Омар.

    Добавим также, что ВКС РФ продолжают бомбить боевиков в районах, находящихся вдоль реки Евфрат.

    Ранее Газета.ру сообщала, что арабские СМИ сообщили об освобождении города Ракка на севере Сирии от террористов «Исламского государства»1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
    #сирия #вкс рф #саа #дейр-эз-зор #аль-маядин
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