Сирия: в Сети появилось видео встречи военнослужащих центра РФ по примирению сторон

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Дамаск, 16 октября. В сети Интернет появилось видео, на котором жители сирийского города Дейр эз-Зор встречают военнослужащих российского центра по примирению враждующих сторон в САР.

В благодарность за оказанную гуманитарную помощь жители Дейр эз-Зора устроили праздничный концерт с песнями и танцами. На мероприятии выступил с речью и городской голова, поблагодаривший российских военнослужащих за помощь.

Один из военных признался, что сирийцы встречают русских солдат как освободителей.

Накануне RT сообщало, что коалиция США позволила боевикам ИГИЛ1 из числа местного населения беспрепятственно покинуть Ракку.

1 Организация запрещена на территории РФ.