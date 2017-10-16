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Франция не может помешать боевикам ИГ вернуться в страну после поражения в Сирии
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    Франция не может помешать боевикам ИГ вернуться в страну после поражения в Сирии

    1:22  16 Октября 2017
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    Франция не может помешать боевикам ИГ вернуться в страну после поражения в Сирии

    Париж, 16 октября. Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что Париж не обладает правовыми инструментами, которые могут помешать гражданам Франции, вступившим в ряды боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), вернуться в страну после поражения в Сирии.

    По совам Парли, во Франции нет юридических инструментов для решения данной проблемы дистанционным путем.

    «Что мы можем сделать, так это нейтрализовать максимум моджахедов, что мы уже делаем многие месяцы, в этом нужно идти до конца», — пояснила она.

    Ранее Газета.ру сообщала, что базирующиеся в городе Ракка на севере Сирии отряды террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) сложили оружие и сдались коалиционным «Силам демократической Сирии» (SDF).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
    #франция #исламское государство #боевики
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