Франция не может помешать боевикам ИГ вернуться в страну после поражения в Сирии

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Париж, 16 октября. Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что Париж не обладает правовыми инструментами, которые могут помешать гражданам Франции, вступившим в ряды боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), вернуться в страну после поражения в Сирии.

По совам Парли, во Франции нет юридических инструментов для решения данной проблемы дистанционным путем.

«Что мы можем сделать, так это нейтрализовать максимум моджахедов, что мы уже делаем многие месяцы, в этом нужно идти до конца», — пояснила она.

Ранее Газета.ру сообщала, что базирующиеся в городе Ракка на севере Сирии отряды террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) сложили оружие и сдались коалиционным «Силам демократической Сирии» (SDF).

1 Организация запрещена на территории РФ.