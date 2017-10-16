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Делегация из Сирии принимает участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи
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    Делегация из Сирии принимает участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи

    1:04  16 Октября 2017
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    Делегация из Сирии принимает участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи

    Сочи,16 октября. Большая делегация из Сирии принимает участие в работе Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходит в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

    По информации агентства, Сирийская Арабская Республика представлена на мероприятии более сотней участников.

    ТАСС отмечает, что сирийцы стали активными участниками: они поддерживают артистов и ведущих, привлекающих внимание к острым проблемам современного мира.

    Накануне участники Всемирного фестиваля молодежи в Сочи 1957-го года поделились своими впечатлениями с RT.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #сочи #фестиваль молодежи #делегация сирии
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