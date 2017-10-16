Делегация из Сирии принимает участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи

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Сочи,16 октября. Большая делегация из Сирии принимает участие в работе Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходит в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, Сирийская Арабская Республика представлена на мероприятии более сотней участников.

ТАСС отмечает, что сирийцы стали активными участниками: они поддерживают артистов и ведущих, привлекающих внимание к острым проблемам современного мира.

Накануне участники Всемирного фестиваля молодежи в Сочи 1957-го года поделились своими впечатлениями с RT.