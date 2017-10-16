Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
МИД Сирии: США не уважают свои международные обязательства
Новости Сирии
МИД Сирии: США не уважают свои международные обязательства
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МИД Сирии: США не уважают свои международные обязательства

    0:42  16 Октября 2017
    38

    МИД Сирии: США не уважают свои международные обязательства

    Вашингтон, 16 октября. Выход Соединенных Штатов из договора по ядерной программе Ирана свидетельствует о неуважении Вашингтона к собственным международным обязательствам. Такое заявление сделало министерство иностранных дел Сирии.

    В МИД Сирийской Арабской Республики подчеркнули, что Иран в полном объеме выполняет свои обязанности. Соответствующее заключение сделало международное агентство по атомной энергии.

    Официальный Дамаск осудил агрессивную политику США на Ближнем Востоке. Действия Вашингтона противоречат интересам народов региона, — добавили в сирийском внешнеполитическом ведомстве.

    Накануне RT опубликовало фотографии из освобожденного Аль-Маядина, где были найдены склады оружия запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сша #иран #мид сирии #ядерная программа #обязательства
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 6388

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        6780

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        6092

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6195

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        86004
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        17:10   15 Октября 2017
        1187
        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19   15 Октября 2017
        6388
        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        11:36   15 Октября 2017
        14943
        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        10:07   15 Октября 2017
        313