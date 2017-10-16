МИД Сирии: США не уважают свои международные обязательства

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Вашингтон, 16 октября. Выход Соединенных Штатов из договора по ядерной программе Ирана свидетельствует о неуважении Вашингтона к собственным международным обязательствам. Такое заявление сделало министерство иностранных дел Сирии.

В МИД Сирийской Арабской Республики подчеркнули, что Иран в полном объеме выполняет свои обязанности. Соответствующее заключение сделало международное агентство по атомной энергии.

Официальный Дамаск осудил агрессивную политику США на Ближнем Востоке. Действия Вашингтона противоречат интересам народов региона, — добавили в сирийском внешнеполитическом ведомстве.

Накануне RT опубликовало фотографии из освобожденного Аль-Маядина, где были найдены склады оружия запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.