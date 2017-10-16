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Названа причина смерти актера Дмитрия Марьянова
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    Названа причина смерти актера Дмитрия Марьянова

    0:29  16 Октября 2017
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    Названа причина смерти актера Дмитрия Марьянова

    Москва, 16 октября. Актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался вследствие отрыва тромба. Об этом сообщает ТАСС.

    По информации агентства, Марьянов умер в машине скорой помощи на пути в больницу Лобни Московской области.

    О смерти Дмитрия Марьянова стало известно вечером 15 октября. Актер почуствовал себя плохо, и товарищи решили доставить его в ближайшую больницу. Но спасти Марьянова не удалось. Артист скончался на 48-м году жизни, напоминает Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #актер #смерть #причина смерти #дмитрий марьянов
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