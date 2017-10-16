Названа причина смерти актера Дмитрия Марьянова

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Москва, 16 октября. Актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался вследствие отрыва тромба. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, Марьянов умер в машине скорой помощи на пути в больницу Лобни Московской области.

О смерти Дмитрия Марьянова стало известно вечером 15 октября. Актер почуствовал себя плохо, и товарищи решили доставить его в ближайшую больницу. Но спасти Марьянова не удалось. Артист скончался на 48-м году жизни, напоминает Газета.ru.