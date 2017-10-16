Клинцевич обвинил Польшу в спекуляции на гибели Качиньского

В Избранное

Москва, 16 октября. Первый заместитель председателя Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что власти Польши спекулируют на гибели президента Леха Качиньского в собственных политических интересах.

Клинцевич назвал действия Польши «дурно пахнущей политикой». По его словам, Варшава целенаправленно ухудшает отношения с Москвой, цитирует РИА Новости.

Накануне министр обороны Польши заявил, что информация о развертывании бронетанковой бригады США у границ РФ не соответствует действительности. Об этом писала Газета.ru.