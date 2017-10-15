Сирия: коалиция США пообещала не выпускать иностранных боевиков ИГИЛ из Ракки

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Дамаск, 15 октября. Военное командование международной коалиции во главе с США пообещало не выпускать из сирийского города Ракка иностранных боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Такое заявление сделал полковник Райан Диллон, представляющий коалицию.

По его словам, иностранные боевики ИГИЛ1 могут лишь сдаться. В интервью для Sky News Arabia Диллон подтвердил, что 275 членов ИГИЛ1 из числа местных жителей покинули город по договоренности с местным советом.

Накануне RT сообщало, что боевикам ИГИЛ позволили покинуть Ракку вместе с заложниками.

1 Организация запрещена на территории РФ.