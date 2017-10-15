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Сирия: американцы практически стерли Ракку с лица земли — Минобороны РФ
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    Сирия: американцы практически стерли Ракку с лица земли — Минобороны РФ

    23:34  15 Октября 2017
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    Сирия: американцы практически стерли Ракку с лица земли — Минобороны РФ

    Дамаск, 15 октября. Силы коалиции во главе с США практически стерли с лица земли город Ракка одноименно провинции Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков.

    По его словам, атаки авиации американцев превратили город в руины. При этом Конашенков отметил, что Соединенные Штаты нередко лишь имитируют борьбу против «Исламского государства»1 (запрещенная в России организация).

    Во многих случаях, напротив, американцы сотрудничают с террористами, — сказал Конашенков.

    Ранее сообщалось об атаке авиации САА при поддержке ВКС РФ на позиции террористов ИГИЛ1 в окрестностях Дейр эз-Зора.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сша #сирия #игил #коалиция #ракка
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