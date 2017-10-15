Сирия: военные САА обнаружили вооружение ИГИЛ в освобожденном Аль-Маядине

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Дамаск, 15 октября. Военнослужащие сирийских правительственных войск обнаружили склады с вооружением и боеприпасами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

Следует отметить, что большая часть найденного оружия была произведена в США и других странах Запада. Эксперты полагают, что Соединенные Штаты и их союзники поставляют оружие террористическим организациям.

Накануне САА при поддержке ВКС РФ освободили Аль-Маядин.

1 Организация запрещена на территории РФ.