Сирия: военные САА обнаружили вооружение ИГИЛ в освобожденном Аль-Маядине
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Дамаск, 15 октября. Военнослужащие сирийских правительственных войск обнаружили склады с вооружением и боеприпасами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.
Следует отметить, что большая часть найденного оружия была произведена в США и других странах Запада. Эксперты полагают, что Соединенные Штаты и их союзники поставляют оружие террористическим организациям.
Накануне САА при поддержке ВКС РФ освободили Аль-Маядин.
1 Организация запрещена на территории РФ.