Сирия: авиация САА атаковала укрепления ИГИЛ в окрестностях Дейр эз-Зора

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Дамаск, 15 октября. Авиация сирийских правительственных войск атаковала укрепления запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в окрестностях города Дейр эз-Зор одноименной сирийской провинции. Об этом сообщает агентство SANA.

Кроме того, силы САА нанесли удар по маршрутам поставок ИГИЛ1 на подступах к Дейр эз-Зору.

Ранее сообщалось об освобождении города Аль-Меядин провинции Дейр эз-Зор сирийскими правительственными войсками при поддержке ВКС РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.