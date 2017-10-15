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Новости Сирии
Сирия: военные САА обнаружили вооружение ИГИЛ в освобожденном Аль-Маядине
Новости Сирии
Сирия: авиация САА атаковала укрепления ИГИЛ в окрестностях Дейр эз-Зора
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    Сирия: авиация САА атаковала укрепления ИГИЛ в окрестностях Дейр эз-Зора

    22:52  15 Октября 2017
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    Сирия: авиация САА атаковала укрепления ИГИЛ в окрестностях Дейр эз-Зора

    Дамаск, 15 октября. Авиация сирийских правительственных войск атаковала укрепления запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в окрестностях города Дейр эз-Зор одноименной сирийской провинции. Об этом сообщает агентство SANA.

    Кроме того, силы САА нанесли удар по маршрутам поставок ИГИЛ1 на подступах к Дейр эз-Зору.

    Ранее сообщалось об освобождении города Аль-Меядин провинции Дейр эз-Зор сирийскими правительственными войсками при поддержке ВКС РФ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #вкс рф #игил #саа #дейр эз-зор
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