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Грандиозно открылся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи
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    Грандиозно открылся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи

    23:12  15 Октября 2017  /обновлено: 23:14  15 Октября 2017
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    Грандиозно открылся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи

    Сочи, 15 октября. Во дворце спорта «Большой» в Олимпийском парке в Сочи прошла церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Открытие главного молодежного форума планеты началось с торжественного исполнения гимна Российской Федерации и поднятия государственного флага.

    За развитием шести тематических эпизодов церемонии во дворце спорта следили десять тысяч участников форума, а трансляцию в Сети наблюдали сотни тысяч человек. Видео, опубликованное в официальном сообществе ВФМС-2017 «ВКонтакте» посмотрел почти миллион зрителей. А официальный хэштэг фестиваля #ВФМС2017 вышел на 4 место в хэштэгах VK.

    Грандиозно открылся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи

    Следует отметить, что на площади перед Medals Plaza в Олимпийском парке для гостей фестиваля была организована грандиозная концертная программа: для гостей форума выступили Quest Pistols Show, Guru Groove Foundation, солистка группы «Тату» Лена Катина и группа Morandi, в качестве ведущей шоу выступила Алла Михеева.

    Грандиозно открылся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи

    Как мы уже сообщали, в торжественной церемонии открытия ВФМС-2017 принял участие президент России Владимир Путин: глава государства поприветствовал всех участников форума.

    «Воплощайте в жизнь самые смелые и добрые мечты и помыслы. Объявляю XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым. В добрый путь!»

    Автор: Олег Сорокин
    #россия #сочи #вфмс2017
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