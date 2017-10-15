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Путин призвал перерабатывать традиционные источники энергии без вреда для природы
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    Путин призвал перерабатывать традиционные источники энергии без вреда для природы

    22:36  15 Октября 2017
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    Путин призвал перерабатывать традиционные источники энергии без вреда для природы

    Сочи, 15 октября. Президент России Владимир Путин призвал искать возможности для переработки традиционных источников энергии без вреда для окружающей среды. Такое заявление он сделал, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

    Путин отметил, что, в первую очередь, необходимо думать над совершенствованием технологий переработки угля. Уголь можно доводить до экологически чистого состояния, — добавил Путин.

    Накануне Владимир Путин выпил чаю с выпускником МГИМО за единство России.

    Автор: Cергей свазовский
    #путин #сочи #уголь #переработка #источники энергии
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