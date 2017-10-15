Путин призвал перерабатывать традиционные источники энергии без вреда для природы

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Сочи, 15 октября. Президент России Владимир Путин призвал искать возможности для переработки традиционных источников энергии без вреда для окружающей среды. Такое заявление он сделал, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Путин отметил, что, в первую очередь, необходимо думать над совершенствованием технологий переработки угля. Уголь можно доводить до экологически чистого состояния, — добавил Путин.

Накануне Владимир Путин выпил чаю с выпускником МГИМО за единство России.