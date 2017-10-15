Число жертв взрыва в Сомали возросло до 231 человека

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Могадишо, 15 октября. Число жертв взрыва в столице Сомали возросло до 231 человека. Об этом журналистам сообщили в воскресенье представители местных властей.

Как передает RT, еще 275 человек получили травмы и ранения различной степени тяжести. Согласно предварительным данным, за терактом в Могадишо могут стоять боевики из группировки «Аш-Шабаб», которая связана с запрещенной на территории Российской Федерации «Аль-Каидой»1.

Death toll from the bomb blast in Somalia’s capital rose to 231, making it the deadliest single attack in the nation https://t.co/IByz750cFF — Wall Street Journal (@WSJ) October 15, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что неизвестные злоумышленники взорвали грузовик, который находился в районе гостиницы в Могадишо. Власти Сомали объявили трехдневный траур в стране, а также призвали местных жителей сдавать кровь для помощи пострадавшим.

1 Организация запрещена на территории РФ.