Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: военные САА обнаружили вооружение ИГИЛ в освобожденном Аль-Маядине
Весь мир
Число жертв взрыва в Сомали возросло до 231 человека
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Число жертв взрыва в Сомали возросло до 231 человека

    22:26  15 Октября 2017
    45

    Число жертв взрыва в Сомали возросло до 231 человека

    Могадишо, 15 октября. Число жертв взрыва в столице Сомали возросло до 231 человека. Об этом журналистам сообщили в воскресенье представители местных властей.

    Как передает RT, еще 275 человек получили травмы и ранения различной степени тяжести. Согласно предварительным данным, за терактом в Могадишо могут стоять боевики из группировки «Аш-Шабаб», которая связана с запрещенной на территории Российской Федерации «Аль-Каидой»1.

    Напомним, ранее стало известно о том, что неизвестные злоумышленники взорвали грузовик, который находился в районе гостиницы в Могадишо. Власти Сомали объявили трехдневный траур в стране, а также призвали местных жителей сдавать кровь для помощи пострадавшим.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сомали
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 6245

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        6757

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        6067

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6189

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        85495
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        17:10   15 Октября 2017
        1162
        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19   15 Октября 2017
        6245
        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        11:36   15 Октября 2017
        14764
        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        10:07   15 Октября 2017
        310