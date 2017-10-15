Судно с американским углем врезалось в причал в Одесской области

В Избранное

Одесса, 15 октября. Судно с углем из США врезалось в причал порта города Южный Одесской области. Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, на протяжении года порт не сможет принимать суда с углем. Правоохранительные органы работают на месте происшествия. Нанесенный вред измеряется сотнями миллионов гривен.

Ранее сообщалось о судне, протаранившем баржу в Южной Корее. В результате столкновения десять человек пропали без вести.