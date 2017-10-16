Сирия итоги за сутки на 16 октября 06.00: 275 террористов ИГ сдались SDF в Ракке, 15 тысяч бойцов РПК отправились в иракский Курдистан

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Сирия, 16 октября. 275 террористов ИГ1 сдались SDF в Ракке, 15 тысяч бойцов РПК отправились в качестве подкрепления в иракский Курдистан, удары ВВС международной коалиции заставили жителей Хасаки покинуть свои дома.Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, поддерживают САА на востоке Хомса, бомбят «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ продвигаются в Дейр эз-Зоре, отражают атаки ИГ в Хомсе, ведут бои с «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре и Ракке, ведет бои с ССА в Даръа, противостоит «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: атакует позиции ИГ в Хаме, несет потери в Идлибе, открыла огонь по мирному поселению в Хомсе.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в провинции Даръа.

Курды: атакуют позиции «Джебхат аш-Шамия» в Алеппо, освобождают от ИГ поселения в Хасаке, ведут обстрел позиций ВС Турции в Идлибе, освободили от ИГ район Ракки.

Международная коалиция: вынудила жителей Хасаки покинуть свои дома.

Провинция Дамаск

Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) продолжила вести обстрел зон дислокации боевиков радикальной оппозиции в районе Бейт Джинн. Об этом сообщает на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). С воздуха САА поддерживают ВВС Сирии.

Боевики радикальных группировок продолжили вести минометный обстрел города Дамаск. По данным местного источника в социальной сети Twitter (@SwaidaNewsNetwo), в прицеле радикалов оказались районы районов Баб Шарки, Аль-Шагур и Аль-Аббасин. В результате обстрела два мирных жителя сирийской столицы погибло и еще девять человек получили ранения. Артиллерия армии САР открыла огонь по зонам дислокации боевиков «Файлак ар-Рахман» и «Джебхат ан-Нусры», с позиций которых начался обстрел Дамаска.

Провинция Алеппо

Военный Telegram-канал (@C_Military1) сообщал, что колонна техники с турецкими военнослужащими прибыла к горе Шейх Баракат, которая находится в непосредственной близости от курдского города Африн. Накануне над Африном был сбит турецкий разведывательный дрон. Кроме того, Анкара объявила о начале развертывания контрольно-пропускных пунктов в приграничных с провинцией Идлиб районах Алеппо.

Боевики группировки «Джебхат аш-Шамия» отразили атаку бойцов курдского ополчения в районе населенного пункта Аль-Гундура на севере провинции Алеппо. О боестолкновениях между Демократическими силами Сирии (SDF) и представителями радикальной оппозиции писал источник в Telegram (@NRVR11).

Провинция Хомс

На востоке провинции Хомс террористы «Исламского государства»1 предприняли несколько попыток атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА). По данным местного источника в социальной сети Twitter (@watannews2015), бои между армией САР и радикальными исламистами фиксировались в окрестностях городов Эс-Сухне и Хамима. Напомним, члены «Исламского государства», оставшиеся в провинции Хомс после зачистки «Акербатского котла», контратакуют расположения сирийской армии, чтобы отвлечь внимание САА и поддерживающих ее ВКС РФ от освободительной операции в Дейр эз-Зоре.

В северной части провинции артиллерия сирийской армии вела обстрел позиций боевиков в районах поселений Тейр Маала и Ар-Растан. Об этом сообщал на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Боевики «Тахрир аш-Шам» открыли минометный огонь по населенному пункту Джабурин на севере провинции Хомс. Военный источник в социальной сети Facebook (@national.defense.homs) писал, что в результате обстрелов со стороны «Джебхат ан-Нусры» двое мирных жителей поселения получили ранения. Автор публикации также сообщил, что в районе Джабурина начались боестолкновения между радикалами «Ан-Нусры» и Сирийской арабской армией (САА).

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) зафиксировал бои между правительственными войсками и террористами «Исламского государства» к востоку от реки Евфрат. Сирийская арабская армия (САА) продвигается в регионе под прикрытием ВКС РФ. Военный источник в Telegram (@C_Military1) сообщал, что российская авиация нанесла ряд ударов по зонам дислокации террористов ИГИЛ1 в районах населенных пунктов Аль-Фалкани, Аль-Мухасан, Аль-Булиль на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор. Позже стало известно, что правительственные войска при поддержке ВКС РФ освободили от террористов ИГИЛ1 район Ас-Сальхия на восточном берегу Евфрата. Об этом сообщил военный источник в Twitter (@watanisy).

К юго-западу от города Ас-Сувар террористы «Исламского государства» напали на позиции Демократических сил Сирии (SDF). Информационное агентство «Аль-Амак», подконтрольное террористической организации, передавало, что в результате вооруженного столкновения погибло шесть бойцов курдского ополчения.

Провинция Даръа

В административном центре провинции Даръа продолжилось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальной оппозиции. Военный источник в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV) сообщал, что правительственные силы ведут артиллерийский обстрел позиций «Джебхат ан-Нусры» на юге города. В конце дня снайперы боевиков открыли огонь на шоссе Ханано и Аль-Джамхурия в городе Даръа, передавал Twitter-канал (@draasnn). По данным автора публикации в результате обстрела боевиков два мирных жителя получили ранения.

Бои между правительственными войсками и радикальными исламистами отмечаются также и на востоке региона. Twitter-канал (@HalabTodayTV) писал, что сирийская армия наступает на позиции боевиков в районе населенного пункта Аль-Хаваби.

На западе провинции Даръа зафиксированы бои между Сирийской свободной армией (ССА) и террористами ИГИЛ. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) зафиксировал взаимные перестрелки противников в районе поселения Сахм аль-Джулян.

Провинция Идлиб

В южной части провинции Идлиб на участке дороги, ведущей в район Маука, на мине подорвался автомобиль группировки «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщил в начале дня Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) на своем сайте. По данным правозащитной организации, в результате инцидента ранения получил один из боевиков радикальной коалиции. Также SOHR писал, что снайпер «Тахрир аш-Шам» убил мирного жителя в города Аль-Фуа на северо-востоке региона. Позже информационное агентство Damascus Now писало на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что в городе Маарат Мисрин на севере провинции Идлиб взорвался автомобиль группировки «Тахрир аш-Шам» с несколькими боевиками внутри. Еще один взрыв произошел в конце дня на трассе Салкин – Эскат. По данным военного Telegram-канала (@SRNN2011), в результате детонации СВУ пострадал водитель автомобиля, двигавшегося по шоссе.

Турецкая армия продолжила стягивать силы в провинцию Идлиб. Местные источники пишут, что полевые командиры сил Турции создают новое формирование «Джебхат Тахрир Сурия». Ранее сообщалось, что численность протурецкой коалиции будет равна примерно 300 бойцам. В незаконное формирование уже вступили несколько группировок, отделившихся от радикального альянса «Тахрир аш-Шам». На севере региона фиксировались боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами ополчения. Один из местных источников писал в своем микроблоге в Twitter (@ahsaeedhd), что Демократические силы Сирии (SDF) вели артиллерийский обстрел позиций армии Турции и подконтрольных Анкаре боевиков в районе населенного пункта Атма. Напомним, командиры «демократической армии» заявляли, что в связи с вторжением Турции на территорию Сирии, курдские отряды ополчения обеспечат собственное военное присутствие в провинции Идлиб. Позже один из военных источников передавал в своем микроблоге в Twitter (@islamicworldupd), что турецкие военные взяли под контроль авиабазу Тафтаназ, расположенную к северо-востоку от административного центра региона.

Провинция Ракка

Один из местных источников в городе Ракка писал в своем микроблоге в Twitter (@HalabTodayTV), что в кварталах возобновились интенсивные бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами ИГИЛ, отказавшимися покинуть бывшую неофициальную столицу «Халифата». Ранее около сотни боевиков «Исламского государства» эвакуировалось из Ракки в соответствии с соглашением между ИГ и командованием «демократической армии». Тем не менее, на территории города осталось значительное количество радикалов ИГ, которые отказались пойти на диалог с курдскими ополченцами. Террористы продолжают оборонять подконтрольные им районы населенного пункта.

В середине дня стало известно, что бойцы курдского ополчения зачистили от террористов ИГИЛ район Аль-Мансур. Источник в Twitter (@Khaled_qahtan) передавал, что ополченцы SDF ведут активную пропаганду, призывая жительниц освобожденных кварталов снять черную одежду. Также, по данным Telegram-канала (@Raqqa_Campaign), Демократических сил Сирии (SDF) зачистили от ИГ район Аль-Барид. Местный сообщил в Twitter (@ClaudiaAlMina), что 275 террористов «Исламского государства» сдались Демократическим силам Сирии (SDF).

Другой Twitter-канал (@GebeilyM) писал, что силами курдских отрядов народного ополчения из подконтрольных ИГ районов Ракки удалось эвакуировать 3 тысячи мирных жителей. По данным автора публикации террористы «Исламского государства» использовали освобожденных мирных жителей в качестве живого щита.

Провинция Хама

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что на северо-востоке провинции Хама продолжаются столкновения между боевиками «Тахрир аш-Шам» и террористами «Исламского государства». Напомним, после того, как радикалы ИГИЛ захватили ряд поселений, подконтрольных ранее «Джебхат ан-Нусре»1, командование «Тахрир аш-Шам» заявило о начале масштабного контрнаступления с целью вернуть утраченные позиции в регионе. По данным SOHR, бои между ИГ и «Ан-Нусрой» отмечались в окрестностях поселений Сарха и Аш-Шакузия. Позже военный источник сообщил в своем микроблоге в Twitter (@NRbrLA42Bl7RqxS), что под контроль сторонников «Джебхат ан-Нусры» перешли населенные пункты Аль-Рухжан, Муштариха и Шухитар.

ВКС РФ продолжили бомбить укрепления террористов ИГИЛ, а также способствовать отражению атак радикалов на позиции Сирийской арабской армии (САА). Один из военных источников писал в Twitter (@abdoali99932301), что ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации радикальных исламистов в районе населенного пункта Абу Дали.

Провинция Хасака

В районе поселения Маркада на юге провинции Хасака продолжились бои между террористами ИГИЛ и Демократическими силами Сирии (SDF). Бойцам курдского ополчения удалось взять под контроль населенные пункты Харба и Аль-Хуссейния, расположенные вблизи границы с Дейр эз-Зором. Также стало известно, что курдские отряды народного ополчения отбили у террористов «Исламского государства» населенный пункт Аль-Хасин. О столкновениях между Демократическими силами Сирии (SDF) и радикальными исламистами писал местный Twitter-канал (@hakimhussin32).

С воздуха бригады SDF поддерживают ВВС международной коалиции. Almanar News сообщало, что мирные жители поселков Аль-Харис, Аль-Сада и Жанат были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от ударов авиации антитеррористического альянса во главе с США.

Провинция Эль-Кунейтра

Боевики радикальных группировок, базирующихся в районе поселения Джуббата эль-Хашаб, вели ракетный обстрел населенного пункта Хадер. По данным информационного агентства Damascus Now, от действий радикалов пострадало четыре мирных жителя поселения. В качестве ответной меры артиллерия Сирийской арабской армии (САА) открыла огонь по позициям боевиков в Джуббата эль-Хашаб.

Ранее сообщалось, что вблизи Джуббата Эль-Хашаб военные инструкторы из Израиля ведут подготовку примерно 500 боевиков антиправительственных формирований. Предполагалось, что подконтрольные Тель-Авиву группировки смогут ударить по позициям САА близ прифронтового города Хадер уже к концу месяца, однако обстрел начался значительно раньше.

Ирак

Информационное агентство Alsumaria News передавало, ссылаясь на источник в командовании ВВС Ирака, что в городах Аль-Каим и Рава провинции Анбар с правительственных самолетов были сброшены листовки, призывающие местных жителей держаться подальше от штаб-квартир «Исламского государства». В этих же районах ВВС международной коалиции нанесли удары по зонам дислокации террористов ИГИЛ. По данным Iraqi News, в результате авианалета было ликвидировано 15 радикальных исламистов.

Командование Рабочей партии Курдистана (РПК) заявило о готовности помогать бойцам «Пешмерги» в боях против иракской правительственной армии за независимость Курдистана. Один из источников опубликовал в Instagram (@peshmerga_kurdish) видео, на котором подкрепление из более чем 15 тысяч бойцов РПК следует в Ирак.

Ранее сообщалось о столкновениях между курдскими отрядами ополчения и солдатами иракской армии в Киркуке. По последним данным, стороны договорились о перемирии. Однако местные источники передают, что и армия Ирака, и бойцы курдских подразделений продолжили подготовку к боям за контроль над территориями провинции Киркук.

Террористы ИГИЛ заявляли, что к северу от Багдада ими был уничтожен автомобиль армии Ирака. Сообщение радикалов опубликовало подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство «Аль-Амак». В соответствии с данной информацией машина иракской армии подорвалась на мине, заложенной террористами в районе Ат-Тармия в северных пригородах Багдада. Позже в иракской столице прогремело два взрыва. Информационное агентство Alsumaria News передавало, что первой сдетонировала бомба, заложенная террористами ИГИЛ на территории популярного рынка в районе Юсуфия на юге Багдада. В результате инцидента погиб один мирный житель города, еще пять человек получили ранения. Также информагентство сообщало, ссылаясь на источник в правоохранительных органах Ирака, что еще один взрыв зафиксирован в квартале Сайед Абдулла. Взрыв произошел, когда СВУ обнаружили полицейские, патрулировавшие территорию. В результате происшествия три сотрудника сил безопасности Ирака получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)