Момент попадания молнии в НЛО попал на видео в США

В Избранное

Вашингтон, 15 октября. В Соединенных Штатах Америки молния попала в неопознанный летающий объект (НЛО). Об этом в воскресенье сообщили американские уфологи.

Инцидент произошел в штате Делавэр 14 октября 2017 года. Согласно предварительным данным, странный объект завис в воздухе. Как считает ряд специалистов, НЛО якобы планировал подзарядиться от удара молнии.

UFO Struck By Lightning Strike During Thunderstorm In Delaware - > https://t.co/sVGTNQO7lQ via @DiscloseTV — UFO Today (@CryptoKong) October 15, 2017

Очевидцы также опубликовали видеозапись загадочного события.

Напомним, ранее стало известно о том, что жители ряда регионов Российской Федерации ошибочно приняли запущенную с полигона «Капустин Яр» межконтинентальную баллистическую ракету РС-12М «Тополь» за неопознанный летающий объект пришельцев.