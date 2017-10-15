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Момент попадания молнии в НЛО попал на видео в США
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    Момент попадания молнии в НЛО попал на видео в США

    22:13  15 Октября 2017
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    Момент попадания молнии в НЛО попал на видео в США

    Вашингтон, 15 октября. В Соединенных Штатах Америки молния попала в неопознанный летающий объект (НЛО). Об этом в воскресенье сообщили американские уфологи.

    Инцидент произошел в штате Делавэр 14 октября 2017 года. Согласно предварительным данным, странный объект завис в воздухе. Как считает ряд специалистов, НЛО якобы планировал подзарядиться от удара молнии.

    Очевидцы также опубликовали видеозапись загадочного события.

    Напомним, ранее стало известно о том, что жители ряда регионов Российской Федерации ошибочно приняли запущенную с полигона «Капустин Яр» межконтинентальную баллистическую ракету РС-12М «Тополь» за неопознанный летающий объект пришельцев.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #нло
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