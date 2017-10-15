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Актер Дмитрий Марьянов скончался в Московской области
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    Актер Дмитрий Марьянов скончался в Московской области

    21:58  15 Октября 2017
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    Актер Дмитрий Марьянов скончался в Московской области

    Москва, 15 октября. Актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался в возрасте 47 лет в больнице Лобни Московской области. Об этом сообщил ТАСС.

    Отмечается, что Марьянов почувствовал себя плохо вечером воскресенья. Друзья доставили его больницу, но спасти актера медикам не удалось.

    Дмитрий Марьянов получил широкую известность благодаря сотрудничеству с коллективом «Квартет И». Он снимался в картинах «День радио», «Графиня де Монсоро». Артист работал также в труппе театра «Ленком».

    Автор: Сергей Свазовский
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