Сирия новости 15 октября 22.30: 275 боевиков ИГ сдались SDF в Ракке, в Тартусе нейтрализован террорист-смертник ИГ

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Сирия, 15 октября. 275 боевиков ИГ1 сдались SDF в Ракке, в Тартусе ликвидирован террорист-смертник, подконтрольные Израилю боевики ведут обстрел мирного города в Эль-Кунейтре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Эль-Кунейтре, при поддержке ВКС РФ освободили от ИГ район в провинции Дейр эз-Зор.

«Исламское государство»: теряют позиции в Дейр эз-Зоре и Хаме, противостоит ССА в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: отбила у ИГ два поселения в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с ИГ в провинции Даръа.

Курды: потеряли шесть бойцов в Дейр эз-Зоре, эвакуировали из Ракки 3 тысячи мирных жителей.

Провинция Дамаск

Боевики радикальных группировок продолжили вести минометный обстрел города Дамаск. По данным местного источника в социальной сети Twitter (@SwaidaNewsNetwo), в прицеле радикалов оказались районы районов Баб Шарки, Аль-Шагур и Аль-Аббасин. В результате обстрела два мирных жителя сирийской столицы погибло и еще девять человек получили ранения. Ранее сообщалось, что артиллерия армии САР открыла огонь по зонам дислокации боевиков «Файлак ар-Рахман» и «Джебхат ан-Нусры», с позиций которых начался обстрел Дамаска.

В районе Бейт Джинн сирийская армия продолжает наступать на позиции антиправительственных группировок. Военный Telegram-канал (@SRNN2011) пишет, что ВВС Сирии наносят удары по зонам дислокации боевиков.

Провинция Тартус

В городе Баниас силы безопасности Сирии предотвратили террористический акт, пишет источник в Twitter (@MIG29_). Террорист-смертник был обнаружен и нейтрализован раньше, чем успел привести в действие «пояс шахида».

Местный Telegram-канал (@UnitedNetworksFSNN) передает, что во время планового техобслуживания подводной части газопровода в Баниасе произошел взрыв. В результате инцидента ранения получили восемь рабочих.

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС РФ продолжают обеспечивать продвижение Сирийской арабской армии (САА) в провинции Дейр эз-Зор. Военный источник в Twitter (@watanisy) сообщает, что правительственные войска освободили от террористов ИГИЛ1 район Ас-Сальхия на восточном берегу Евфрата.

К юго-западу от города Ас-Сувар террористы «Исламского государства»1 напали на позиции Демократических сил Сирии (SDF). Информационное агентство «Аль-Амак», подконтрольное террористической организации, передает, что в результате вооруженного столкновения погибло шесть бойцов курдского ополчения.

Провинция Даръа

Снайперы боевиков открыли огонь на шоссе Ханано и Аль-Джамхурия в городе Даръа, передает Twitter-канал (@draasnn). По данным автора публикации в результате обстрела боевиков два мирных жителя административного центра провинции Даръа получили ранения. Ранее сообщалось, что на юге города Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации радикальных боевиков «Джебхат ан-Нусры».

В это время на западе региона продолжаются вооруженные столкновения междуСирийской свободной армией (ССА) и группировками, подконтрольными ИГИЛ. Взаимные перестрелки противников зафиксированы в районе поселения Сахм аль-Джулян.

Провинция Идлиб

На западе провинции Идлиб взорвался автомобиль. По данным военного Telegram-канала (@SRNN2011) взрывное устройство было заложено на трассе Салкин – Эскат. В результате инцидента ранен водитель транспортного средства.

Один из военных источников пишет в своем микроблоге в Twitter (@islamicworldupd), что турецкие военные взяли под контроль авиабазу Тафтаназ, расположенную к северо-востоку от административного центра региона. Напомним, Турция ввела войска на территорию провинции Идлиб для осуществления контроля за соблюдением режима перемирия в регионе, где установлена новая зона деэскалации сирийского конфликта.

Провинция Ракка

Местный источник в административном центре провинции Ракка сообщает в Twitter (@ClaudiaAlMina), что 275 террористов «Исламского государства» сдались Демократическим силам Сирии (SDF). Напомним, командование курдского ополчения предложило радикальным исламистам сдаться и эвакуироваться из Ракки, предположительно в Дейр эз-Зор.

Другой Twitter-канал (@GebeilyM) пишет, что силами курдских отрядов народного ополчения из подконтрольных ИГ районов Ракки удалось эвакуировать 3 тысячи мирных жителей. По данным автора публикации террористы «Исламского государства» использовали освобожденных мирных жителей в качестве живого щита.

Провинция Хама

На востоке провинции Хама продолжаются бои между «Тахрир аш-Шам» и ИГИЛ. Военный источник пишет в Twitter (@QalaatAlMudiq), что боевики подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 коалиции отбили у террористов ИГ населенные пункты Муштариха и Шухитар, а также прилегающие к ним холмы.

Более 30 мирных жителей Идлиба, возвращавшихся из Дамаска похищены террористами «Исламского государства» на участке трассы в провинции Хама. Об этом сообщает местный журналист в своем микроблоге в Twitter (@Nour_Samaha).

Провинция Эль-Кунейтра

Боевики радикальных группировок, базирующихся в районе поселения Джуббата эль-Хашаб, ведут ракетный обстрел населенного пункта Хадер. По данным информационного агентства Damascus Now, от действий радикалов пострадало четыре мирных жителя поселения. В качестве ответной меры артиллерия Сирийской арабской армии (САА) открыла огонь по позициям боевиков в Джуббата эль-Хашаб.

Ранее сообщалось, что вблизи Джуббата Эль-Хашаб военные инструкторы из Израиля ведут подготовку примерно 500 боевиков антиправительственных формирований. Предполагалось, что подконтрольные Тель-Авиву группировки смогут ударить по позициям САА близ прифронтового города Хадер уже к концу месяца, однако обстрел начался значительно раньше.

Ирак

В иракской столице прогремело два взрыва. Информационное агентство Alsumaria News передает, что первой сдетонировала бомба, заложенная террористами ИГИЛ на территории популярного рынка в районе Юсуфия на юге Багдада. В результате инцидента погиб один мирный житель города, еще пять человек получили ранения. Также информагентство сообщает, ссылаясь на источник в правоохранительных органах Ирака, что еще один взрыв зафиксирован в квартале Сайед Абдулла. Взрыв произошел, когда СВУ обнаружили полицейские, патрулировавшие территорию. В результате происшествия три сотрудника сил безопасности Ирака получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)